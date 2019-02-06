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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 11:29

, 'ni ziyaret etti

'ni ziyaret etti. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Çipras, sabah saat 09.30 sıralarında Ayasofya Müzesi'ne geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da ziyaret sırasında Çipras'a eşlik etti.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İstanbul ziyaretlerine Ayasofya Müzesi'ni ziyaret ederek başladı.

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