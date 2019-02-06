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  • 06.02.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 10:51

'ndan açıklaması

'ndan yapılan açıklamada, "'deki çalışma grubu toplantısında her alanda ilerleme sağlama kararlılığı teyit edildi." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD açıklaması

'ndan Türkiye ve 'nin çalışma grubu toplantısının ardından açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'deki çalışma grubu toplantısında her alanda ilerleme sağlama kararlılığı teyit edildi. Ortak kaygılar ele alındı. Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi bir kez daha teyit edildi. Suriye, terörizmle mücadele, savunma, adli ve hukuki hususlarda daha fazla ilerleme sağlamak için ortak çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı"

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