Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ve ABD'nin çalışma grubu toplantısının ardından açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD'deki çalışma grubu toplantısında her alanda ilerleme sağlama kararlılığı teyit edildi. Ortak kaygılar ele alındı. Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi bir kez daha teyit edildi. Suriye, terörizmle mücadele, savunma, adli ve hukuki hususlarda daha fazla ilerleme sağlamak için ortak çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı"
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