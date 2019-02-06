Yeni askerlik sistemine ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlar Kurulu'nda yeni askerlik sistemi için taslak çalışmayı anlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni askerlik sistemindeki süreler üzerinde yeniden çalışılmasını önerdiği ve bu çalışmalarda sürenin ne kadar kısaltılabileceği seçenekleri üzeridne durulmasını istediği öğrenildi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

3 AY TEMEL EĞİTİM

Hürriyet'in haberine göre, yeni askerlik sistemine ilişkin taslakta 6-9-12 olarak belirtilen süre seçeneklerinde 3 ay süreli temel eğitim şartı bulunuyor. Daha önce bedelli askerlik için yapılan çalışmalarda gündeme gelen "Temel eğitim tamamen kaldırılsın" önerisine hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Bakan Akar, "Türk insanı kısa da olsa bir askerlik anısı olmasını ister. Bu nedenle temel eğitim yapılmalı" gerekçesiyle karşı çıkmışlardı.

TEMEL EĞİTİM SONRASI

Üç aylık temel eğitimden sonra geriye kalan ayların nasıl tamamlanacağıyla ilgili farklı formüller üzerinde durulduğu öne sürülüyor. 'Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmalarının' da seçenekler arasında olduğu iddia ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) değişik meslek gruplarından dönemsel personel ihtiyacını, bedel ödemek istemeyenlerden karşılamasının da bir başka seçenek olduğu öne sürülüyor. Kulislerde bu kapsamda temel eğitim sonrası askerlik yapacak yükümlülere asgari ücret ödenebileceği de konuşuluyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunumunda bedelli askerlikle ilgili bir bölümün olduğunu açıklayan Kalın, şunları söyledi:

"Bedelli askerliğe şu ana kadar yaklaşık 635 bin kişi başvurdu. Fakat şimdi yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Bedelli ve dövizli askerlik, normal askerlik. Üç başlık olarak zaten gündemimizde var. Bunu daha da çeşitlendiren Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek farklı askerlik türleri üzerinde Milli Savunma Bakanlığımızın bir çalışması var. Burada 4 temel prensip ittihaz edilmiş durumda."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu dört temel prensibi "öngörülebilirlik", "ihtiyaçlar", "yükümlülerin eğitimi" ve "bu sistemin sürdürülebilir olması" şeklinde açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının, bununla ilgili detaylı bir çalışma yaptığını ve ilk sonuçlarını Kabineye arz ettiklerini bildiren Kalın, çalışmanın tekemmül ettirildiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edileceği bilgisini verdi.

BAKAN AKAR'IN YENİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız." dedi.

Yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorularına Akar, şu yanıtı verdi:

"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız."