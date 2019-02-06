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’lere rehber geliyor

KOBİ’lere rehber geliyor
Eğitimli, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar 'lere rehberlik hizmeti verecek; proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde yardımcı olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sistemin devreye girmesiyle ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 danışman göreve başlayacak" dedi. ile KOBİ'ler arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulması amacıyla sistemin oluşturulduğuna değinen Varank, "3 yılda, 4 bin KOBİ'nin rehberlik ve teknik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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