Eğitimli, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar KOBİ'lere rehberlik hizmeti verecek; proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde yardımcı olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sistemin devreye girmesiyle ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 danışman göreve başlayacak" dedi. KOSGEB ile KOBİ'ler arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulması amacıyla sistemin oluşturulduğuna değinen Varank, "3 yılda, 4 bin KOBİ'nin rehberlik ve teknik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasını bekliyoruz" diye konuştu.
- Güncel
- 06.02.2019
- Gazete
KOBİ’lere rehber geliyor
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