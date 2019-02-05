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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 02:24

'de silahlı saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandı

'de sivil na bir kişinin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda polis memuru (41), başına isabet eden saçma ile yaralandı. Ağır yaralanan Odabaşı hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.D (37) ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sivil polise silahlı saldırı!

Olay, saat 23.30 sıralarında Merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde meydana geldi.

Devriye gezen sivil na, M.D (37) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu polis aracında bulunan (41) başına isabet eden saçma ile ağır yaralanırken otomobilde bulunan diğer polis ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

SALDIRGAN YAYA OLARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI
Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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