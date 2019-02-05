AHaber CANLI YAYIN

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım, A Haber canlı yayınında soruları yanıtlıyor.



İşte Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:



- Kimse kürtlerin oyunu kendi cebinde saymasın.

- (MHP ile ortak miting konusunda) İstanbul ilçelerinde beraber çalışacağız. Genel Başkanlar ve partiler düzeyinde çalışma olacak.



- "(15 Temmuz) Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı. Biz insanlar üzerine alçak uçuş yapan, bomba indiren uçakları engellemek için başka başka merkezlerden uçak kaldırmaya karar verdik. Bunun için 4 saat mücadele ettik ve sonunda başardık. O uçakların kalkıp gelmesiyle darbe girişiminin seyri değişti."



-İstanbul'un ulaşım sorununu ben çözerim. Çünkü Türkiye'nin sorununu ben çözdüm.



- (Gebze-Halkalı hattı) 10 Mart'tan itibaren ulaşıma hazır hale gelecek.





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