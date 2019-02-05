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  • Son Güncelleme: 05.02.2019 22:33

'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Meclis Başkanı ve başkan adayı , A Haber ekranlarında canlı yayında soruları yanıtlıyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkanı ve başkan adayı , A Haber canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

İşte Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

- Kimse kürtlerin oyunu kendi cebinde saymasın.
- ( ile ortak miting konusunda) ilçelerinde beraber çalışacağız. Genel Başkanlar ve partiler düzeyinde çalışma olacak.

- "(15 Temmuz) Bu alçaklar Akıncı Üssünü işgal etmişler ve Eskişehir Hava Harekat Merkezi'ni devre dışı bırakmışlardı. Biz insanlar üzerine alçak uçuş yapan, bomba indiren uçakları engellemek için başka başka merkezlerden uçak kaldırmaya karar verdik. Bunun için 4 saat mücadele ettik ve sonunda başardık. O uçakların kalkıp gelmesiyle darbe girişiminin seyri değişti."

-İstanbul'un ulaşım sorununu ben çözerim. Çünkü Türkiye'nin sorununu ben çözdüm.

- (Gebze-Halkalı hattı) 10 Mart'tan itibaren ulaşıma hazır hale gelecek.


AYRINTILAR GELİYOR...

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