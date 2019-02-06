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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 09:44

'da 'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon

'da / soruşturması kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, örgütün 'gaybubet evleri'nde kaldıkları belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturması kapsamında örgütün 'gaybubet evleri'nde kaldıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 17 şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler eş zamanlı olarak önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü..

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