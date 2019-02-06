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  • 06.02.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 19:18

, Çipras ile bir araya geldi

Başkanı , ile ’nda bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı Çipras’a eşlik etti.

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