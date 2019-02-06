İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları:

"ASLA KABUL ETMİYOR VE ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan kararını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

"FRANSA'NIN İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARIYLA YÜZLEŞMESİ GEREKMEKTEDİR"

Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa'nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad'da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir.

"MACRON'UN ATTIĞI ADIM DİYALOĞU ENGELLER"

Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına, tarihçilerin ve bilim insanlarının diyalog geliştirmesi gereken bir konuda Sn Macron'un attığı bu adım, bizatihi diyaloğu engeller niteliktedir.

"FANATİK GRUPLARIN YALANLARI NORMALLEŞMEYE MANİ OLUYOR"

Ermeni diasporası içerisindeki fanatik çıkar gruplarının oluşturduğu "soykırım ekonomisi" bir sektör haline gelmiş ve sözde soykırım yalanı ile bahse konu olaylarla ilgili her türlü normalleşmeye mani olmaya devam etmektedir.

"ARŞİVLERİN AÇILMASI TALEBİMİZ ERMENİSTAN TARAFINDAN KARŞILIK BULMADI"

Sayın Cumhurbaşkanımız, arşivlerin açılması ve tarihçilerin birlikte çalışması gerektiğine dair çağrısıyla pozitif yaklaşımını defaatle ortaya koymuş; sözde soykırım ekonomisinden beslenen çıkar lobisi nedeniyle Ermenistan tarafında bu yaklaşım karşılık bulmamıştır.

"FRANSA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR"

Sn. Macron, yaptığı açıklama ile Fransa-Türkiye arasındaki ilişkilere de gölge düşürmekte; göç krizi ve terörle mücadele başta olmak üzere işbirliği gerektiren pek çok hassas bölgesel konu var iken ortak adımlar atılmasını engelleyici rol üretmektedir.

Siyasete düşen, bölgesel refah, güvenlik, istikrar ve demokrasi için daha iyi diyalog zemini oluşturmaktır. Bu nedenle Sn Macron'a geçmişe değil bugüne ve geleceğe odaklanan kararlar peşinde koşmasını tavsiye ediyoruz.