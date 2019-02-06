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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 21:02

: 4 vatandaşımızla temas kuruldu

, 'da ile ilgili olay yerinde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler." dedi.

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