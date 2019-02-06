TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yıldırım, "4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler." açıklamasında bulundu.