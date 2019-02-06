İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı: "Amerikan Türk Konseyi, ABD Ticaret Odası ve TAİK bünyesindeki iş insanları ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini ve işbirliğini artırmak için kendilerinden beklentilerimizi aktardık."
Bakan Albayrak açıkladı: Ticaret hacmini artırmak için...
Bakan Albayrak Twitter hesabından Amerikan Türk Konseyi, ABD Ticaret Odası ve TAİK bünyesindeki iş insanları ile gerçekleştirilen görüşmelere yönelik açıklamada bulundu.
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