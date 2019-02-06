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  • Son Güncelleme: 06.02.2019 19:52

Bakan Albayrak açıkladı: Ticaret hacmini artırmak için...

Bakan Albayrak Twitter hesabından , ve ünyesindeki iş insanları ile gerçekleştirilen görüşmelere yönelik açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak açıkladı: Ticaret hacmini artırmak için...
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı: "Amerikan Türk Konseyi, ABD Ticaret Odası ve TAİK bünyesindeki iş insanları ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini ve işbirliğini artırmak için kendilerinden beklentilerimizi aktardık."


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