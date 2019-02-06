Sinema salonlarındaki 'patlamış mısır' krizi boyut değiştirdi. Şimdi de reklam krizi patlak verdi. 30-45 dakikaya kadar uzayan reklamlar, vatandaşları mağdur etti. Skandalın fitilini promosyonlu bilet satışı ateşledi. Güney Koreli firma Mars, patlamış mısır kampanyalarıyla bilet fiyatlarını yükseltti. Bilet başına aldıkları payın arttırılmasını isteyen yapımcılar isyan etti. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar, rest çekti. Yapımcılar filmlerini geri çekerek salon işletmecilerini boykot etti. Devreye Kültür ve Turizm Bakanlığı girdi. Çıkarılan yasa ile promosyonlu bilet satışına yasak geldi. Böylece patlamış mısır krizi sona erdi. Yasanın çıkmasının ardından uzun süredir vizyona girmesi beklenen filmler vizyona girdi. Ancak kriz bitmedi.
SEYİRCİLER İSYANDA
Salonlarda film öncesi seyircilere 30-45 dakika boyunca reklam izlettirildi. Yapımcılar da pay istedi. Vatandaşı kimse düşünmedi. Sinemada uzun süre reklama maruz kalan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. 30 dakikayı aşan reklama tepki yağınca yetkililer harekete geçti. Bakan Mehmet Ersoy, sinema salonlarında film öncesi fragman sürelerinin en az 3-5 dakika, reklam süresinin ise 10 dakika ile sınırlandırılmasını içeren düzenlemenin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Vatandaşın reklam isyanına TAKVİM ses verdi. Avukat Volkan Erel, "Vatandaşlar, Alo 175 tüketici hattına şikayetlerini bildirebilirler" dedi.
HAKKINIZI ARAYIN
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise sinemalarda reklam izlemeye zorlanan vatandaşların, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup, sinema bilet ücretinin iadesini talep edebileceklerini söyledi. Avukat Aydın Türkmenoğlu'nun bu başvuruyu yapıp iade aldığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi: "Sinema salonlarına reklam izlemeye gitmiyoruz. Tüketicilerin zamanını ziyan ediyorlar. Dileyen hakem heyetlerine başvurabilir. Bu başvurular e-devlet şifresi ile internet üzerinden de gerçekleştirebilir."
45 DAKİKA UYARISI
Yılmaz Erdoğan'ın seyirciyle buluşan filmi 'Organize İşler-2'nin yapım şirketi BKM'den 45 dakika reklam uyarısı geldi. BKM, "Sinemalardaki akıl dışı reklam süreleriyle (45 dakika) filmimizin hiçbir ilgisi yoktur. Alınacak tek önlem 20.15 seansının aslına 21.00 seansı olduğunu bilmek ve içeri o saatte girmektir" dedi.
MEVLÜT YÜKSEL / ÖZLEM KAMER TERCANLI
SEYİRCİLER İSYANDA
Salonlarda film öncesi seyircilere 30-45 dakika boyunca reklam izlettirildi. Yapımcılar da pay istedi. Vatandaşı kimse düşünmedi. Sinemada uzun süre reklama maruz kalan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. 30 dakikayı aşan reklama tepki yağınca yetkililer harekete geçti. Bakan Mehmet Ersoy, sinema salonlarında film öncesi fragman sürelerinin en az 3-5 dakika, reklam süresinin ise 10 dakika ile sınırlandırılmasını içeren düzenlemenin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Vatandaşın reklam isyanına TAKVİM ses verdi. Avukat Volkan Erel, "Vatandaşlar, Alo 175 tüketici hattına şikayetlerini bildirebilirler" dedi.
HAKKINIZI ARAYIN
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise sinemalarda reklam izlemeye zorlanan vatandaşların, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurup, sinema bilet ücretinin iadesini talep edebileceklerini söyledi. Avukat Aydın Türkmenoğlu'nun bu başvuruyu yapıp iade aldığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi: "Sinema salonlarına reklam izlemeye gitmiyoruz. Tüketicilerin zamanını ziyan ediyorlar. Dileyen hakem heyetlerine başvurabilir. Bu başvurular e-devlet şifresi ile internet üzerinden de gerçekleştirebilir."
45 DAKİKA UYARISI
Yılmaz Erdoğan'ın seyirciyle buluşan filmi 'Organize İşler-2'nin yapım şirketi BKM'den 45 dakika reklam uyarısı geldi. BKM, "Sinemalardaki akıl dışı reklam süreleriyle (45 dakika) filmimizin hiçbir ilgisi yoktur. Alınacak tek önlem 20.15 seansının aslına 21.00 seansı olduğunu bilmek ve içeri o saatte girmektir" dedi.
MEVLÜT YÜKSEL / ÖZLEM KAMER TERCANLI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.