Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.02.2019 21:22
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 21:24

Vicdansızlık! Metruk bir binanın bahçesinde...

'te metruk bir binanın bahçesinde erkek bebek bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerince 'ne götürülen bebek tedavi altına alındı.

Vicdansızlık! Metruk bir binanın bahçesinde...

Alınan bilgiye göre, merkez Barış Mahallesi 1321. Sokak'ta metruk bir binanın bahçesinde bebek gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek tedavi altına alındı. Olayın ardından hastaneye gelen İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ömür, yaptığı açıklamada, bebeğin 5-6 günlük bir erkek bebek olduğunu söyledi.

Gereken müdahalenin yapıldığını ifade eden Ömür, "Çok şükür bebeğimizin sağlık durumu iyi. Bebeği hastanemizin yeni doğan ünitesinde müşahade altına aldık." diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriVicdansızlık! Metruk bir binanın bahçesinde...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar