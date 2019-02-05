Son dakika: Başkan Erdoğan ve Çipras'tan ortak basın toplantısı

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine saat 16.30'da özel uçağıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra ise, Başkan Erdoğan ile Çipras Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çipras ortak basın açıklaması yapıyor:

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- İkili ilişkileri ve uluslararası konuları görüştük.

- İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi arzu ediyoruz.

- Yunanistan'la aramızdaki tüm meselelerin barışçıl şekilde çözüleceğine inanıyorum.

- Ülkelerimiz arasındaki diyalog kanallarının açık tutulması gerekiyor.





- Dostlarımızla her sorunun konuşarak hallolacağını düşünüyoruz.

- Azınlıklarımız bizim için sağlam birer köprüdür.

- Karşılıklı vatandaşlarımızın sorunlarını da değerlendirdik.

- Rum kökenli vatandaşlarımızın durumunun iyileştirilmesi için çalışıyoruz.

- Yunanistan'daki kardeşlerimizin yüzleştiği sıkıntıları tüm yönleriyle Sayın Başbakan'a aktardım.

- Taraflar yeni bir müzakere sürecine başlamadan ortak bir vizyon belirlemelidir. Neyin nasıl müzakere edileceği önceden net olmalıdır.

- Düzensiz göçle mücadele ilişkimizdeki diğer bir kalemdir. İmkanlarımızın üstünde bir yük taşıyoruz. 4 milyon mülteci ülkemizdedir, misafir ediyoruz. Şuana kadar yaptığımız harcamalar 35 milyar doları aştı. Sahil güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışıyor, yeni acılar yaşanmaması için mücadele ediyor.





- Geri kabul de olmak üzere Türkiye yükümlülüklerini yerine getirdi.

- Geri kabul AB tarafında uygulanamadığını görüyoruz.

- Türkiye ve Yunanistan terörün kanlı yüzünü iyi bilmektedir. Terörün her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde ortak tutum sergilemeliyiz. Yunanistan'dan beklentimi FETÖ, PKK, DHPC gibi teröristlerin sığındığı güvenli bir ülke durumuna gelmemelidir.

Çipras'ın açıklamaları şöyle:

- Gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür ediyorum.





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