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  • Son Güncelleme: 05.02.2019 19:03

Son dakika: '' lakaplı Hüseyin T. bu sefer kaçamadı

’ın Elbistan ilçesinde hakkında 33 ayrı dava dosyasından 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ’’ lakaplı cezaevi firarisi Hüseyin T., sahte kimlikle yaşadığı Pendik’te yakalandı.

'Kedi' bu sefer kaçamadı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce cezaevinden firar eden ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin T.'nin 'a kaçtığı bilgisine ulaştı. Hüseyin T.'nin Pendik'te bir akrabasının evinde saklandığını belirleyen Elbistan Polisi, Pendik Asayiş Büro Amirliği ile irtibata geçti. Hüseyin T., saklandığı eve gece yarısı düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Hüseyin T., emniyetteki işlemlerinin ardından Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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