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  • Son Güncelleme: 05.02.2019 19:27

Son dakika: Kritik tezkere kabul edildi

deniz unsurlarının, Aden Körfezi, karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, kabul edildi.

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