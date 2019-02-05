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Son dakika: Kritik tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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