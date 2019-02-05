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  • Son Güncelleme: 05.02.2019 19:01

... Başkan Erdoğan ile Çipras görüşmesinden ilk görüntü

Başkan ile bir araya geldi. İşte görüşmeden ilk kareler...

Başkan Erdoğan ile Çipras görüşmesinden ilk görüntü

, 'ın daveti üzerine saat 16.30'da özel uçağıyla Ankara 'na geldi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra ise, Başkan Erdoğan ile Çipras Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile Çipras'în açıklama yapması bekleniyor...

İşte görüşmeden ilk görüntüler...

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