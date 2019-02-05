Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine saat 16.30'da özel uçağıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra ise, Başkan Erdoğan ile Çipras Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile Çipras'în açıklama yapması bekleniyor...

İşte görüşmeden ilk görüntüler...