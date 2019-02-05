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  • 05.02.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 18:25

Finike'de deprem! Kandilli'den son dakika açıklaması

'da son dakika... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Finike ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üzzü Arifköy mahallesinde gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Antalya'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü 'nın Finike ilçesine bağlı Arifköy mahallesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.5 kilometre altında saat 18.11'de gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.

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