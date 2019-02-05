Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Arifköy mahallesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.5 kilometre altında saat 18.11'de gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.