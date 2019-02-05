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  • 05.02.2019 20:58
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 20:58

Son dakika: , , ve hastalarına müjde

, hastalıklarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

O hastalara büyük müjde! Kabul edildi...

Genel Kurulunda, Amyotrofik Lateral (), Spinal Müsküler Atrofi (), Multipl Skleroz () ve Duchenne Musküler Distrofi () ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorluklar ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları soruların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

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