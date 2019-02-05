İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisi gün içerisinde bazı mahallelerde uzun süredir devam ediyor Bugün akşam saatlerinde İstanbul'un Beşiktaş ve Şişli ilçelerinin bazı mahallelerinde iletim sistemi arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, Beşiktaş ve Şişli'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Beşiktaş ve Şişli ilçeleri adeta karanlığa büründü. Genel arıza nedeniyle akşam saatlerine doğru yaşanan elektrik kesintisinin 21.30'a kadar süreceği bildirildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ BÖLGELERDE KESİNTİ OLACAK?

BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Şubat Çarşamba günü şu bölgelerde kesinti yaşanacak:

- SÜLEYMANİYE Mh., ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM Sk., ISPARTAKULE Cd., 725. Sk., 745. Sk., 746. Sk., 747. Sk., 749. Sk., 737. Sk., 767. Sk., 800. Sk., 807. Sk., 810. Sk., 813. Sk., 816. Sk., 841. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20672-22613 27007 20515)

- KALENDERHANE Mh., AYNACI ÇIKMAZI Sk., BOZDOĞAN KEMERİ Cd., CEMAL YENER TOSYALI Cd., CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI Sk., DARÜLELHAN Sk., HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI Sk., KALENDER MEDRESESİ Sk., SÜLEYMANİYE Mh., KİRAZLI MESCİT Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20669-2394 TM)

- ZAFER Mh., ADİLE NAŞİT Bul., HARAMİDERE YOLU Cd., 185. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20680-27452-27453)

- SÜLEYMANİYE Mh., ISPARTAKULE Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., AZİZ NESİN Cd., 752. Sk., 743. Sk., 745. Sk., 734. Sk., 735. Sk., ARDIÇLI Mh., 805. Sk., E-5 TEM Bul., ISPARTAKULE Cd., YENİKENT Mh., 664. Sk., 669. Sk., 676. Sk., 695. Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., AŞIK ŞENLİK Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20671-22613 270027 20515 27010 27008 27009 20649 20294)

- ŞENLİKKÖY Mh., AKASYA Sk., AY Sk., CEVİZLİ Sk., EKŞİ NAR Sk., HÜRRİYET Cd., İNCİR Sk., MERCAN Sk., NUR Sk., YAPRAK Sk., YENİ BAĞLAR Sk., YUNUS EMRE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20719-1938)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., PREVEZE Sk., HARBİYE Sk., DOĞANÇAY Sk., ARAF Sk., EROĞUZ Sk., KARTALTEPE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20743-29092)

- ESENTEPE Mh., HABERLER Sk., KELEBEK ÇIKMAZI Sk., KESKİN KALEM Sk., MATBUAT Sk., MİTHAT ULU ÜNLÜ Sk., SAĞLAM FİKİR Sk., ŞAİRLER Sk., YAZARLAR Sk., ZİNCİRLİDERE Cd., ŞENLİK Sk., DERGİLER Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20763-9147 T.M.)

- PINAR Mh., 1485. Sk., 1486. Sk., 1487. Sk., 1488. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20766-21594)

- ALTINŞEHİR Mh., ORKUN Sk., ÖMÜR Sk., ALEV Sk., BAYAR Sk., GÜLÇİN Sk., EREN Sk., BURÇAK Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20795-12530)

- ULUS Mh., ÇUBUKÇU Sk., ÖZTOPUZ Cd., SETALTI Sk., SÜREKLİ Sk., NİĞBOLU ÇIKMAZI Sk., GEÇGEL ÇIKMAZI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20805-3901)

- ULUS Mh., ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR Cd., YAVUZ Sk., FATİH Cd., ÖZTOPUZ Cd., TEKERLER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20806-3932)

- ULUS Mh., KELAYNAK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20807-3978)

- TARABYA Mh., ARABAYOLU Cd., BOLAT Sk., DETAY Sk., DOĞAN Sk., VAHDET Sk., YÜCELEVLER Sk., ÇARDAK Sk., ŞALCIKIR Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20811-4211)

- ESKİ HABİPLER Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., LALEZAR Sk., TAŞ Sk., ÇELİK Sk., ÇİM Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20761-29459 TM)

- KESTANELİK Mh., KAYANDERE Sk., SIVAT Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., ÖRCÜNLÜ Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20847-23121 23317 23282 23119 23117 23386 23402 )

- HABİBLER Mh., 2695. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20762-29673 TM)

- ÇIRÇIR Mh., IRMAK Sk., ULUDAĞ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20789-28029 TM)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1032. Sk., 1081. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1086. Sk., 1089. Sk., 1091. Sk., 1092. Sk., 1093. Sk., 1094. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1098. Sk., 1099/1. Sk., 1099. Sk., ERHAN ÇAVUŞOĞLU Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20803-28875 tm)

- BAŞAK Mh., YEŞİL VADİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20794-12399)

- TARABYA Mh., LALE Sk., ZAMBAK Sk., ŞALCIKIR Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20813-4107)

- GÜNEŞTEPE Mh., KÜLTÜR Sk., TURAN Sk., KUYAÇ Sk., YARIŞÇI Sk., KORKUT Sk., KASİDE Sk., KARTAL Sk., KELEBEK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20819-511)

- ORUÇREİS Mh., 603. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20844-18256)

- PİRİNÇÇİ Mh., ARMUTLU Sk., BİBERİYE Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., KAMERİYE Sk., KARAÇALI Sk., TOPRAKÇI Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., ZİYADE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20785-29045 TM)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20825-28782)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20826-29371)

- TUNA Mh., TUNA Cd., 675. Sk., 676. Sk., 677. Sk., 678. Sk., 681. Sk., 680. Sk., SAKARYA Cd., 674. Sk., 672. Sk., 669. Sk., 668. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20850-18262 TM)