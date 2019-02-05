Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca fiyat güncellemesi yapılan ilaçlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, ''Bir haftadır 81 ilde 900 personelimizle üreticiler, ecza depoları ve eczanelerde denetim yapılıyor'' dedi.

BU HAFTA SON BULACAK

''Bu hafta itibarıyla 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır'' diyen Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden yapılan incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verilmiştir. Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibariyle bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır. İlaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirilerek spekülasyon yaratma çabalarının, kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır. Vatandaşlarımızın bu tip spekülatif bilgilere itibar etmemesini rica ediyoruz."