Hakimler ve Savcılar Kurulu 8 yeni Yargıtay üyesi belli oldu. Ankara'da önemli darbe davalarına bakan Ağır Ceza Mahkeme başkanlarından Mustafa Yiğitsoy ve Zikrullah Özbağ yeni yargıtay üyesi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Cumhuriyet Başsavısı Vek. Musa Yücel ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Artunç Yargıtay üyesi oldu.
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