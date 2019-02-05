Mersin'de 615 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 615 kilo kokain ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Muz yüklü konteynır içinde bulunan kokainin piyasa değerinin 200 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyon Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla gerçekleştirildi.