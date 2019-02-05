MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Fox TV'de yayımlanan Çalar Saat Programında CHP İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer ve 12 Eylül darbe döneminde MHP'lileri yargılayan ve işkence yapan babası Nurettin Soyer'in aklanmaya çalışılmasına büyük tepki gösterdi. Programa katılan Tarihçi İlber Ortaylı'nın, Tunç Soyer ile ilgili tepkilere yönelik "MHP'lilere gülüyorum" sözleri tartışma yarattı.
Bahçeli anında cevabı yapıştırdı: Anlaşılan bu sabah da Çalar Saat'te bir süt zehirlenmesi yaşandı. Merhum İnönü'nün, Ali Kemal'in oğlu olan Zeki Kuneralp'in Dışişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu imtihanı kazanmasından sonra, Merhum Numan Menemencioğlu'nun ne yapalım sorusuna sınavı kazandıysa alın dediği matah bir şeymiş gibi anlatıldı. Akıllarınca Tunç Soyer'i aklamaya çalıştılar. Ancak güneşi balçıkla sıvamak nasıl imkansızsa, 12 Eylül'ün zulüm ve zalimlerini maruz ve masum göstermek bir o kadar imkansızdır. İlber Ortaylı 'MHP'liler takımına tam gülünür' diyor. Ortaylı başka gülecek bir şey bulamamış mı? Ağlanacak hale gülen birisinin münevverlik iddiası başlı kara mizah değil mi? Gülmeye devam etsin, ama haline...
Bahçeli anında cevabı yapıştırdı: Anlaşılan bu sabah da Çalar Saat'te bir süt zehirlenmesi yaşandı. Merhum İnönü'nün, Ali Kemal'in oğlu olan Zeki Kuneralp'in Dışişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu imtihanı kazanmasından sonra, Merhum Numan Menemencioğlu'nun ne yapalım sorusuna sınavı kazandıysa alın dediği matah bir şeymiş gibi anlatıldı. Akıllarınca Tunç Soyer'i aklamaya çalıştılar. Ancak güneşi balçıkla sıvamak nasıl imkansızsa, 12 Eylül'ün zulüm ve zalimlerini maruz ve masum göstermek bir o kadar imkansızdır. İlber Ortaylı 'MHP'liler takımına tam gülünür' diyor. Ortaylı başka gülecek bir şey bulamamış mı? Ağlanacak hale gülen birisinin münevverlik iddiası başlı kara mizah değil mi? Gülmeye devam etsin, ama haline...
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