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'nın “’lilere gülüyorum” sözleri Bahçeli’yi kızdırdı

Tarihçi ’nın, tartışmaları yüzünden “’lilere gülüyorum” sözleri, ’yi kızdırdı: Ahkam kesme, kendi haline gül...

Gülme krizi
MHP Genel Başkanı , 'nın sunduğu Fox TV'de yayımlanan Programında İzmir Büyükşehir adayı ve darbe döneminde 'lileri yargılayan ve işkence yapan babası Nurettin Soyer'in aklanmaya çalışılmasına büyük tepki gösterdi. Programa katılan Tarihçi 'nın, Tunç Soyer ile ilgili tepkilere yönelik "MHP'lilere gülüyorum" sözleri tartışma yarattı.

Bahçeli anında cevabı yapıştırdı: Anlaşılan bu sabah da Çalar Saat'te bir süt zehirlenmesi yaşandı. Merhum İnönü'nün, 'in oğlu olan Zeki Kuneralp'in 'nın açmış olduğu imtihanı kazanmasından sonra, Merhum Numan Menemencioğlu'nun ne yapalım sorusuna sınavı kazandıysa alın dediği matah bir şeymiş gibi anlatıldı. Akıllarınca Tunç Soyer'i aklamaya çalıştılar. Ancak güneşi balçıkla sıvamak nasıl imkansızsa, 12 Eylül'ün zulüm ve zalimlerini maruz ve masum göstermek bir o kadar imkansızdır. İlber Ortaylı 'MHP'liler takımına tam gülünür' diyor. Ortaylı başka gülecek bir şey bulamamış mı? Ağlanacak hale gülen birisinin münevverlik iddiası başlı kara mizah değil mi? Gülmeye devam etsin, ama haline...

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