Bahçeli anında cevabı yapıştırdı: Anlaşılan bu sabah da Çalar Saat'te bir süt zehirlenmesi yaşandı. Merhum İnönü'nün, Ali Kemal'in oğlu olan Zeki Kuneralp'in Dışişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu imtihanı kazanmasından sonra, Merhum Numan Menemencioğlu'nun ne yapalım sorusuna sınavı kazandıysa alın dediği matah bir şeymiş gibi anlatıldı. Akıllarınca Tunç Soyer'i aklamaya çalıştılar. Ancak güneşi balçıkla sıvamak nasıl imkansızsa, 12 Eylül'ün zulüm ve zalimlerini maruz ve masum göstermek bir o kadar imkansızdır. İlber Ortaylı 'MHP'liler takımına tam gülünür' diyor. Ortaylı başka gülecek bir şey bulamamış mı? Ağlanacak hale gülen birisinin münevverlik iddiası başlı kara mizah değil mi? Gülmeye devam etsin, ama haline...



