Son dakika gelişmesine göre, Antalya'da fırtına ve hortum nedeniyle 5 ilçede yarın (06.02.2019) okulların tatil edildiği açıklandı. Buna göre Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

FIRTINANIN HIZININ 100 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Akşam ve gece Kaş ile Finike arasındaki kıyı şeridinde ise fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine ulaşacağı, perşembe günü sabah etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2 hafta önce üst üste hortumların yaşandığı Antalya'da fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

ANTALYA VALİSİ'NDEN ÇOK KRİTİK UYARI GELDİ