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  • Son Güncelleme: 04.02.2019 16:48

Son dakika... , 'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti...

Son dakika... 'da kullandığı TIR'da uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede hakkında idam kararı verilen 'in, cezadan kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiği bildirildi. Başkan adayı , Suudi Arabistan'ın 'nin Suudi Arabistan ’na gittiğini ve konuyla ilgilendiğini söyledi.

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti...

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi'nde yaşayan 'in ailesinin idam cezasının durdurulması için yardım istemesinin ardından harekete geçen Başkan adayı ve AK Parti Abdulkadir Özel ve Hatay Milletvekili Serkan Topal aileyle görüşerek bilgi aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, Çiçek'in idam cezasından kurtarılması için bakanlık olarak harekete geçeceklerini bildirdiği öğrenildi.

KIZINDAN AÇIKLAMA
Remzi Çiçek'in kızı Serem Bahçeci yaptığı açıklamada, babası hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, "Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize sesleniyorum. Babamı sağ salim istiyorum. Lütfen bize yardım edin" dedi. Kızı Sezen, oğlu Sabri ve kardeşi Ata Çiçek de Recep Çiçek için gözyaşı dökerken eşi Sevsen Çiçek ise eşinin bir an önce dönmesini istediğini belirterek, "Lütfen bize yardım edin, halimiz perişan. Lütfen bizim sesimizi duyun" dedi.

"DEVLETİMİZ GEREĞİNİ YAPACAKTIR"
AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, 'ın 'nin Suudi Arabistan 'na gittiğini ve konuyla ilgilendiğini söyledi. Güler, "Şu anda cezaevi heyetine herhangi bir infaz tebliği yok. Mahkumların mübadelesi kanunu gereğince devletimiz de gereğini yapacaktır" dedi.

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