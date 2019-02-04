Ağrı'da etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Soğuklar nedeniyle birçok araç ve camlar buz tutarken, yoğun sis nedeniyle Anadolu Jet'in Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.