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  • Son Güncelleme: 04.02.2019 15:57

i... ’da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

i... ’da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, uçak seferleri de iptal edildi. Özellikle gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

O ilde uçak seferleri iptal edildi!

'da etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Soğuklar nedeniyle birçok araç ve camlar buz tutarken, yoğun sis nedeniyle 'in Ağrı-Anra uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

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