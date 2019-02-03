Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kısıklı'daki konutundan Tarabya Köşkü'ne geçerken minibüs durağındaki şoförleri fark etti. Aracını durduran Erdoğan, duraktaki minibüs şoförleriyle bir süre sohbet etti. Erdoğan, kendisini ellerinde Türk bayrakları ile karşılayan minibüsçülerin sorunlarını dinledi. Sarıyer İlçesi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Akkaya, Kabataş'taki Martı Projesi'nden yer istediklerini belirterek sıkıntılarını dile getirdikleri dosyayı Erdoğan'a verdi.
Erdoğan da "Tamam bakacağım" yanıtını verdi. Akkaya, "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız geçerken durdu. Derdimizi dinledi. Biz de ona bir dosya verdik. Her geçtiğinde bizi boş bırakmıyor" dedi. Erdoğan, minibüsçülerin sorunlarını dinledikten sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerini kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin 2 saat sürdüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, "Türkiye, Filistin halkına sırtını dönmeyecektir.
Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca kabul ettiği milletvekillerine, İsrail Parlamentosu'nda Filistinlilerin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine, "Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne", "Yahudi ulus devlet yasasına" ve "Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere" karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu ifade etti.
Erdoğan da "Tamam bakacağım" yanıtını verdi. Akkaya, "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız geçerken durdu. Derdimizi dinledi. Biz de ona bir dosya verdik. Her geçtiğinde bizi boş bırakmıyor" dedi. Erdoğan, minibüsçülerin sorunlarını dinledikten sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerini kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin 2 saat sürdüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, "Türkiye, Filistin halkına sırtını dönmeyecektir.
Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca kabul ettiği milletvekillerine, İsrail Parlamentosu'nda Filistinlilerin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine, "Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne", "Yahudi ulus devlet yasasına" ve "Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere" karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu ifade etti.
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