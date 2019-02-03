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Başkan Erdoğan: ’e sırtını dönmeyecek

Erdoğan, ’da minibüsçülerin sorunlarını dinledi. Ardından ’ne geçti. Burada Parlamentosu’ndaki Arap vekilleri kabul etti. “ ’e sırtını dönmeyecek” mesajını verdi.

Türkiye Filistin’e sırtını dönmeyecek
Cumhurbaşkanı , dün Kısıklı'daki konutundan 'ne geçerken minibüs durağındaki şoförleri fark etti. Aracını durduran Erdoğan, duraktaki minibüs şoförleriyle bir süre sohbet etti. Erdoğan, kendisini ellerinde Türk bayrakları ile karşılayan minibüsçülerin sorunlarını dinledi. Sarıyer İlçesi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı , Kabataş'taki Martı Projesi'nden yer istediklerini belirterek sıkıntılarını dile getirdikleri dosyayı Erdoğan'a verdi.



Erdoğan da "Tamam bakacağım" yanıtını verdi. Akkaya, "Sağ olsun mız geçerken durdu. Derdimizi dinledi. Biz de ona bir dosya verdik. Her geçtiğinde bizi boş bırakmıyor" dedi. Erdoğan, minibüsçülerin sorunlarını dinledikten sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerini kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin 2 saat sürdüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, ", Filistin halkına sırtını dönmeyecektir.


Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca kabul ettiği milletvekillerine, Parlamentosu'nda Filistinlilerin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine, "Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne", "Yahudi ulus devlet yasasına" ve "Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere" karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu ifade etti.

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