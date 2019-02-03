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'ın Dubai ve Arjantin için de vurgun planı yaptığı ortaya çıktı

, ‘Tosun’ lakabıyla anıldı. ‘’ yalanıyla dolandırıcılık yaptı. Binlerce kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayıp kaçtı. Kırmızı bültenle arandı. Ancak bulunamadı. Azılı sahtekarın, Dubai ve Arjantin için de vurgun planı yaptığı ortaya çıktı.

'Tosun'ami!
Tosun lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, son yılların en azılı dolandırıcısı olarak hafızalara kazındı. Kurduğu "Çiftlik Bank" adlı saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandırdı. 132 bin 222 kişiden toplam 1 milyar 139 milyon lira toplayıp, yurt dışına kaçtı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıktı. Ancak Tosun, bulunamadı. Soruşturması kapsamında, 'ın sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç, yakalandı. Karakoç, polise verdiği ifadede Aydın'ın planlarını açıkladı.

VURGUN PLANLARI
Aydın'ın Arjantin'de kurmayı planladığı vurgun sistemini anlatan Karakoç, "Haziran 2017'de 'ya gittik. Oradan da Uruguay'a geçtik. Mehmet'in amacı Arjantin'de bir Fame Game firması kurmaktı. Arabayla Arjantin'e geçecekti. Ancak arabanın belgeleri tamam olmadığı için Arjantin'e geçirmediler. Sonradan taksiyle Arjantin'e geçiş yaptık. Sonra Türk konsolosluğuna gittik. Ancak Mehmet istediği belgeleri alamadı. İşlemler yapılmadı. Oyun planı bozuldu" açıklamasını yaptı. Karakoç, firari 'ın Dubai'de kurmak istediği sistemi de şöyle anlattı: "'deki gibi aynı sistemi Dubai'de kurmayı düşünüyorduk. Orada bir yerel oyun kurulacaktı. oynanacaktı. Ayrıca kahvaltı salonları da açılacaktı. Ben oranın karından pay alacaktım. Ancak bu durum gerçekleşmedi."




Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, binlerce kişiden topladığı paralarla lüks içinde yaşadı. Lüks arabalara binen Aydın, Bahamalar'da güzel modellerle tatil yaparken fotoğraflanmıştı.

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