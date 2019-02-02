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  • Son Güncelleme: 02.02.2019 17:19

Son dakika: Türk heyeti 'dan döndü! İlk açıklama...

Tarafların 'de sürdürülen işbirliğinin devamını vurgulayan , "Görüşmelerde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsü ile mücadelede karşılıklı işbirliğinin önemi bir kez daha teyit edildi" dedi.

Türk heyeti Rusya'dan döndü! İşte ilk açıklama...

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklama şöyle:

"'da Bulunan MSB Heyeti Görüşmeleri Tamamlayarak Yurda Döndü.

Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonuna giden heyeti çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü.

Heyetin Rus muhatapları ile yaptığı görüşmelerde başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler Astana ve Soçi'de imzalanan mutabakatlar çerçevesinde değerlendirildi.

Bu kapsamda, her türlü provokasyona rağmen, barış ve istikrarın sağlanması için İdlib'de sürdürülen işbirliğinin önemine ve devamına vurgu yapıldı.

Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki durum ile ilgili olarak ise, Türkiye'nin, bölgedeki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütünden kaynaklanan güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğu gözlendi.

Bu çerçevede, görüşmelerde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsü ile mücadelede karşılıklı işbirliğinin önemi bir kez daha teyit edildi."

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