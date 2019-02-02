II. Abdullah İbn El Hüseyin'i Atatürk Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
II. Abdullah İbn El Hüseyin'i Atatürk Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
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