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  • Son Güncelleme: 02.02.2019 09:50

'de zanlısı eski binbaşı yakalandı

mensubu askerlerle ilgilenen mahrem imam göreviyle sorumlusu kişilerden olduğu iddia edilen eski binbaşı 'de gözaltına alındı.

FETÖ zanlısı eski binbaşı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, 'de jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen binbaşı İbrahim Ö. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

mensubu askerlerle ilgilenen mahrem imam göreviyle sorumlusu kişilerden olduğu iddia edilen zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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