Üsküdar'da otomobil markete girdi





Kazada ölen ya da yaralanan olmazken markette yaklaşık 50 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Olay, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi, Bulgurlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 AID 848 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü Ekrem N.'nin kontrolünden çıkarak önce kaldırıma çarptı sonra markete girerek durabildi.

