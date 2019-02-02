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  • 02.02.2019 08:46

Üsküdar'da otomobil markete girdi

Üsküdar’da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak markete girdi.



Kazada ölen ya da yaralanan olmazken markette yaklaşık 50 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Olay, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi, Bulgurlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 AID 848 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü Ekrem N.'nin kontrolünden çıkarak önce kaldırıma çarptı sonra markete girerek durabildi.

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