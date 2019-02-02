Bakan Varank'tan OSB yatırımcılarına müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'OSB'lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 günde neticelendirilecek.' dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'OSB'lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 günde neticelendirilecek.' dedi. Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.