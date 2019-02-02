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  • Son Güncelleme: 02.02.2019 09:50

Bakan Varank'tan OSB yatırımcılarına müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "OSB'lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 günde neticelendirilecek." dedi.

OSB yatırımcılarına müjde! 30 günde...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "OSB'lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 günde neticelendirilecek." dedi.

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