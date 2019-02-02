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  • Son Güncelleme: 02.02.2019 09:50

Terör örgütü üyesi dört kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan terör örgütü üyesi dört kişiyi yakaladı.

Sınırda yakalandılar!
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan terör örgütü üyesi dört kişiyi yakaladı.

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