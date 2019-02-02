Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi dört kişiyi yakaladı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi dört kişiyi yakaladı. Ayrıntılar geliyor...
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