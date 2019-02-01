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  • Son Güncelleme: 01.02.2019 18:50

'da, hastaneden eve dönen Neslihan'a 2 araç çarptı

için gittiği hastaneden eve dönerken 2 ayrı araç tarafından ezilen genç kadın hayatını kaybetti. Henüz 2 yıllık evli olduğu öğrenilen Neslihan, hayatının baharında sevenlerini yasa boğdu.

Korkunç kaza, saat 10.00 sıralarında, Aydın- İzmir yolunun Işıklı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve kontrol için özel hastaneye giden Neslihan Dere, hamile olmadığını öğrenince evine dönmek üzere yola çıktı.

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