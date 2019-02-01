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  • 01.02.2019 17:27

Kralı Abdullah ’ye geliyor

Kralı II. Abdullah, Cumhurbaşkanı ’ın davetine icabetle 2-3 Şubat tarihlerinde ’ye ziyarette bulunacak.

Ürdün Kralı Abdullah Türkiye’ye geliyor
Kralı II. Abdullah'ın ziyareti sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde başta Filistin olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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