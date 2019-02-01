Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun vefatının 20. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Albayrak, "Barış Manço'yu vefatının 20. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun vefatının 20. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Albayrak, "Barış Manço'yu vefatının 20. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.
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