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  • 01.02.2019 17:35

Bakan Albayrak'tan mesajı

’nun vefatının 20. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan , "Barış Maçno'yu vefatının 20. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

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