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  • 01.02.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 20:16

lerde önemli değişiklik!

lerdeki kullanım süresine ilişkin değişikliğe gidildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu plakası sahiplerine gelişmeyi kısa mesajla duyurdu.

Ticari taksilerde önemli değişiklik!

İstanbul'da bulunan sarı renkli lerde kullanım süresi UKOME tarafından değiştirildi. B ve C segmenti sarı renkli ler 5 yıl yerine 6 yıl kullanılacak.

Hürriyet'in haberine göre, otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle araçlarını değiştireceklerinde zor durumda kalıyordu. Böylece araçlarını 1 yıl daha fazla kullanacak olan taksici esnafı rahat nefes almış oldu.

Turkuaz ve siyah renkli ticari taksilerde ise kullanım süresi 8 yıl olarak devam ediyor.

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