Ticari taksilerde önemli değişiklik!

İstanbul'da bulunan sarı renkli ticari taksilerde kullanım süresi UKOME tarafından değiştirildi. B ve C segmenti sarı renkli ticari taksiler 5 yıl yerine 6 yıl kullanılacak.

Hürriyet'in haberine göre, otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle taksici esnafı araçlarını değiştireceklerinde zor durumda kalıyordu. Böylece araçlarını 1 yıl daha fazla kullanacak olan taksici esnafı rahat nefes almış oldu.

Turkuaz ve siyah renkli ticari taksilerde ise kullanım süresi 8 yıl olarak devam ediyor.