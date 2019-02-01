Ticari taksilerde önemli değişiklik!

İstanbul'da bulunan sarı renkli ticari taksilerde kullanım süresi UKOME tarafından değiştirildi. B ve C segmenti sarı renkli ticari taksiler 5 yıl yerine 6 yıl kullanılacak.
Hürriyet'in haberine göre, otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle taksici esnafı araçlarını değiştireceklerinde zor durumda kalıyordu. Böylece araçlarını 1 yıl daha fazla kullanacak olan taksici esnafı rahat nefes almış oldu.
Turkuaz ve siyah renkli ticari taksilerde ise kullanım süresi 8 yıl olarak devam ediyor.
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