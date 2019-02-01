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  • Son Güncelleme: 01.02.2019 19:52

Diyanet müjdeyi verdi! Tam 9 bin 500 kişi...

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığınca, sözleşmeli Kuran kursu öğreticisi, ve müezzin kayyım pozisyonlarına 9 bin 500 personel alınacak.

Diyanet müjdeyi verdi! Tam 9 bin 500 kişi...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 bin Kuran kursu öğreticisi, 6 bin ve 500 müezzin kayyım olmak üzere 9 bin 500 sözleşmeli personel alınacak.

2018 puan sırası esas alınarak alım yapılacak boş sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başvuru yapacakların, 2018 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7-15 Şubat'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B sözleşmeli alımı sınav başvuru formunu dolduracak.

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