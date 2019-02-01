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  • Son Güncelleme: 01.02.2019 20:16

... : En az 7 terörist etkisiz hale getirildi

son bir hafta içinde, icra edilen operasyonlarda; en az 7 terörist etkisiz hale getirildiğini, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Teröre ağır darbe
gelişmesine göre, son bir hafta içinde, icra edilen operasyonlarda; en az 7 terörist etkisiz hale getirildiğini, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildiğini açıkladı.

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