Son dakika gelişmesine göre, Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içinde, icra edilen operasyonlarda; en az 7 terörist etkisiz hale getirildiğini, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildiğini açıkladı.
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: En az 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içinde, icra edilen operasyonlarda; en az 7 terörist etkisiz hale getirildiğini, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildiğini açıkladı.
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