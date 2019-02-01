TSK'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan görüntüler nefes kesti. Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan Barbaros Firkateyni üzerinden tam donanımlı muharip Türk savaş uçağı F-16 uçtu. Bu deniz eğitimlerinin Kardak olayı yıldönümünde olması dikkat çekti.
İŞTE NEFES KESEN O GÖRÜNTÜLER...
TSK yaptığı paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bağlısı unsurların katılımı ile Ege Denizi'nde 26-31 Ocak 2019 tarihleri arasında Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile fiili eğitimler icra edilmiştir" denildi.
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