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  • Son Güncelleme: 01.02.2019 19:28

görüntüleri paylaştı! İşte nefes kesen o anlar...

Türk Silahlı Kuvvetleri , , ve (İHA) ile ilgili eğitimlerin görüntülerini paylaştı.

TSK görüntüleri paylaştı! İşte nefes kesen o anlar...

'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan görüntüler nefes kesti. envanterinde bulunan Barbaros Firkateyni üzerinden tam donanımlı muharip Türk savaş uçağı F-16 uçtu. Bu deniz eğitimlerinin olayı yıldönümünde olması dikkat çekti.

İŞTE NEFES KESEN O GÖRÜNTÜLER...

TSK yaptığı paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bağlısı unsurların katılımı ile 'nde 26-31 Ocak 2019 tarihleri arasında , , ve (İHA) ile fiili eğitimler icra edilmiştir" denildi.

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