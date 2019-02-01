Genç kıza laf atıp, erkek arkadaşını döven 6 kişiye yeniden gözaltı

Olay, Orhangazi'de bir kafeteryada meydana gelmişti. İddiaya göre, alışveriş yaptığı sırada iki kişinin sözlü tacizine maruz kalan B.A. (24) adlı kadın, durumu erkek arkadaşı B.G.'ye (26) bildirdi. B.G. ile kimliği belirsiz şahıslar arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. B.G. ve B.A. daha sonra çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeterya bahçesinde iki arkadaşın yanına gelen 5 kişi B.G.'ye saldırdı.

Tekme tokat darp edilen erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalışan B.A., yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapandı. Genç kadın da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. B.G.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DÜN TEKRAR GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şahısların serbest bırakılmasından sonra harekete geçti. Başsavcılık serbest bırakılan şahısların yeniden gözaltına alınması için polise talimat verdi. Talimatın ardından olaya karışan 3 kişi gözaltına alınmış daha önce gözaltına alınmayan bir şahısla beraber diğer 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyordu.

ARANAN 3 SALDIRGAN DA YAKALANDI

Alınan son bilgilere göre darp olayına karışan 6 sanık polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

İŞTE KORKUNÇ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ