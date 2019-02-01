Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde 'Yargıtay imamı' olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de arasında bulunduğu 52 avukatın yargılandığı davada tanık sıfatıyla ifade verdi.

Geçtiğimiz aylarda Aziz Yıldırım'ın futbolda şike kumpası davası sürecinde, avukatı aracılığıyla FETÖ adına kendisinden 2 milyon dolar rüşvet istediği öne sürülen sanık Ali Fuat Babatan yönünde tanıklık yapacağı öğrenilmişti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan "FETÖ/PDY çatı davasının" iddianamesinde beyanı yer alan gizli tanık Yağmur'un, "futbolda şike kumpas" davasına ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda dinleneceği kararlaştırılmıştı. Yıldırım'ın yanı sıra Sevilay Çınar, Suat Sayın, İlhan Narçın, Nazmi Aksoy, Ferhat Sarıkaya ve Bülent Üzümcü'nün de tanık olarak dinlenmesine hükmedilmişti.



İFADE VERDİ

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3. Duruşmaya katılarak ifade veren Aziz Yıldırım şunları söyledi: "Sanık Ali Fuat Babatan'ı tanımıyorum. Ben bir dönem Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığını yaptım. Başkanlık yaptığım dönemde bu yapı mensubu kişiler tarafından hakkımda davalar açıldı. Hatta bu davaları sulandırmak için basında bu dava için benden 2 milyon dolar para istendiğine yönelik çeşitli haberler çıktı. Bu süreçte basında ben gerekli açıklamaları yapmıştım. Hatta çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli bilgileri de vermiştim.

Şike Davası'nın çözümü ile ilgili bize kimsenin gelmediği ve bu yönde bir talep olmadığını basın açıklamasında belirtmiştik. Ben sanığı tanımıyorum. Şike davası ile alakalı da davanın çözümü ile alakalı bize gelen bir talep de olmadı. Davanın çözümü ile ilgili gelen de olmadı. Ben kendi davamızla alakalı çıkan dedikodularla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na gerekli şikayetleri yapmıştık. Bu konu ile alakalı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini biliyorum.

Bir diyeceğim yoktur. Benim de tanıkla herhangi bir sosyal ilişkim yoktur. Sadece medyadan tanıdığım kadar biliyorum."