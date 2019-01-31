CHP'de adaylığı açıklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün için belediye önünde yapılan tören tepki çekti. İlçede 25 yıldır belediye başkanı olan ve 6'ncı kez aday gösterilen Akgün'ün karşılanması, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un törenlerini hatırlattı. Akgün'ün başkan yardımcıları, tek tek birim müdürlerini aradı. Tüm personele "Sabah 09:00'da herkes belediye önünde toplanacak. Başkanımızı karşılayacağız" mesajını yolladı.
Temmuz ayından beri düzenli maaş alamayan personel buna karşı çıksa da herkes mecburi olarak belediye önünde toplandı. Bina önünde tek sıra halinde dizilen personele karanfil dağıtıldı. Orta alan boş bırakıldı. Akgün geçerken alkışlayan personel karanfilleri üzerine attı. Herkesi sıraya dizen Akgün tepki topladı.
ERHAN ÖZTÜRK
Temmuz ayından beri düzenli maaş alamayan personel buna karşı çıksa da herkes mecburi olarak belediye önünde toplandı. Bina önünde tek sıra halinde dizilen personele karanfil dağıtıldı. Orta alan boş bırakıldı. Akgün geçerken alkışlayan personel karanfilleri üzerine attı. Herkesi sıraya dizen Akgün tepki topladı.
ERHAN ÖZTÜRK
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