Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.01.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 15:50

Azerbaycan'dan iade edilen FETÖ şüphelisi adliyede

Azerbaycan tarafından Türkiye'ye iade edilen, örgütün Azerbaycan'daki gazete matbaasının işletmeciliğini yapan İbrahim E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İade edilen FETÖ şüphelisi adliyede

Dün Azerbaycan tarafından Türkiye'ye iade edildikten sonra Ankara'ya getirilen İbrahim E'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adalet Sarayı'na getirildi.

Örgütün Azerbaycan'da çıkan gazetesinin matbaasını işleten ve FETÖ'nün bu ülkedeki sorumlularından olan İbrahim E, geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycanlı polis eşliğinde hava yoluyla İstanbul'a daha sonra da sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAzerbaycan'dan iade edilen FETÖ şüphelisi adliyede
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar