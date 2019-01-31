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Azerbaycan’dan FETÖ iadesi
FETÖ'nün 'daki yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu belirlenen İbrahim Eker hakkında yakalama emri verildi. MİT tarafından yeri tespit edilerek takibe alınan Eker hakkında Azerbaycan güvenlik güçleriyle irtibata geçildi. operasyonuyla yakalanan Eker, Türkiye'ye getirildi.

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