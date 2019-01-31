Azerbaycan’dan FETÖ iadesi

FETÖ'nün Azerbaycan'daki yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu belirlenen İbrahim Eker hakkında yakalama emri verildi. MİT tarafından yeri tespit edilerek takibe alınan Eker hakkında Azerbaycan güvenlik güçleriyle irtibata geçildi. MİT operasyonuyla yakalanan Eker, Türkiye'ye getirildi.
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