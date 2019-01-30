Ünlüler hayran kaldı! Tarihi bir imza, böylesini görmedik

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde oyuncu, yapımcı ve yönetmenlerden oluşan sinema sektörü temsilcilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sektörün sorunlarına dair sektör temsilcilerinden bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da hazır bulunduğu kabulde; yapımcılar Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Özeren, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Raci Şaşmaz, Şükrü Erol Avcı, Elif Dağdeviren, Bahadır Özdener, oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar, yönetmen Onur Tan ve Mahzun Kırmızıgül, oyuncular Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ ile yönetmen, oyuncu ve yapımcı Yılmaz Erdoğan yer aldı.

''TÜRK KÜLTÜR VE TARİHİNİ YANSITAN FİLMLER DAHA FAZLA ÇEKİLMELİ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, sinema sektörünün uluslararası alanda çok daha güçlü hâle gelmesi gerektiğine değinerek Türk kültür ve tarihini yansıtan filmlerin daha fazla çekilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür sanat alanında bir sıçramanın gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak sektör için devlet yöneticileri olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

YILMAZ ERDOĞAN: DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ GÖRMEDİK

Kabulde yönetmen, oyuncu ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, Türk sinema ve dizi sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasını amaçlayan yasa teklifinin geçtiğimiz günlerde kısa sürede TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşmasına işaret ederek sorunlarının çözümü noktasında daha önce böyle bir ivme ve hızı görmediklerini söyledi. Sektörün tüm paydaşlarıyla ilk kez bu kanun dolayısıyla bir araya geldiklerini belirten Yılmaz Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sektörün sorunlarının çözümünde gösterdikleri hassasiyetleri ve kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.

ÖZDENER: BAŞKANLIK SİSTEMİNİ SON İKİ HAFTADA İDRAK ETTİK

Senarist ve yapımcı Bahadır Özdener, sektörün yıllardır devam eden ve âdeta kemikleşmiş bir sorununun 15 günde yasa çıkarılarak çözüldüğünü gördüklerini dile getirerek, ''Başkanlık sistemini son iki haftada idrak ettik. Sağladığınız birlik sayesinde artık bizim aramızda ayrılık gayrılık olmaz'' dedi.

GÖKBAKAR: TARİHİ BİR İMZA!

Oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar millî sinema ve geleceği açısından çok önemli bir adım atıldığını belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı onayını ''tarihî bir imza'' olarak niteledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, gerçekleştirdikleri çalıştaylara devam edileceğini, sektörün sorunları dinlenerek yine çözüm üretmede aynı hızla ilerleneceğini ifade etti.

ŞÜKRÜ AVŞAR: ÇOK OLUMLU BİR GÖRÜŞMEYDİ

1 saat 10 dakika süren görüşmeden sonra İHA muhabirine görüşmeye ilişkin açıklama yapan yapımcı Şükrü Avşar, ''Bu görüşme bir teşekkür görüşmesiydi. Çünkü sinema için Cumhurbaşkanımız bir yasa çıkarttırdı. Sinema ve yapımcılar arasında problem olduğu için, bu yasa ile beraber artık hem sinemacı ve yapımcı kavgası bitmiş oldu hem de sinemanın geleceği için bazı endişelerimiz vardı, bu ortadan kalkmış oldu. Bunun için teşekkür ettik Cumhurbaşkanımıza. Sinemanın bazı problemlerini konuştuk, kendisi dinledi bizi, bundan sonra sinemaya daha çok destek verecek. Çok olumlu bir görüşmeydi. Beklentimizin üzerinde sıcak bir görüşme oldu. Sanatı kendi sevdiğini söyledi, zaten biliyorduk. Yaklaşımı gayet güzeldi'' ifadelerini kullandı.

BİLET İLE MISIR VEYA BAŞKA BİR ÜRÜNÜN SATIŞI BİRLEŞTİRİLEREK YAPILAMAYACAK

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikte olan dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi amacı taşıyan kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

Kanuna göre, dizi film desteğinin yeni bir destek türü olarak eklenmesi sebebiyle "dizi film" tanımı yapılmasını öngörüyor.

Sinema filmi öncesinde reklamların süresi en fazla 10 dakika, fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak; sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.

Sinema salonu işletmecileri, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek. Bilet ile mısır veya başka bir ürünün satışı birleştirilerek, yapılamayacak.