Başkan Erdoğan'dan Oktay Kaynarca'ya "reis" espirisi
Dün Beştepe'de sinema sektörünün temsilcilerini kabul eden Başkaban Erdoğan ile Oktay Kaynarca arasında espirili anlar yaşandı. 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Kaynarca'ya "reis" dendiği hatırlatılınca, Erdoğan "Burada bir tane reis var" diye espri yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 26 sinema sektörü temsilcisinin katıldığı toplantı 1 saat 10 dakika sürdü. Samimi bir ortamda yapılan görüşmede sinema sektörünün temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sinemayla ilgili düzenlemenin bu kadar hızlı geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kabule, Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Özeren, Fatih Aksoy, Necati Akpınar, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Raci Şaşmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Onur Tan, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren ve Şükrü Erol Avcı katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE OKTAY KAYNARCA ARASINDA ESPRİLİ DİYALOG
Görüşmede esprili anlar da yaşandı. 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, "Bizim dizimizi de izlemiyorsunuz sanırım. Sayın Bahçeli hep bizim diziden bahsediyor" dedi. Erdoğan ise "Olur mu öyle şey? Ben de izliyorum" karşılığını verdi. Dizide Kaynarca'ya "reis" dendiği hatırlatılınca, Erdoğan "Burada bir tane reis var" diye espiri yaptı.