Başkan Erdoğan'dan Oktay Kaynarca'ya "reis" espirisi

BAŞKAN ERDOĞAN İLE OKTAY KAYNARCA ARASINDA ESPRİLİ DİYALOG



Görüşmede esprili anlar da yaşandı. 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, "Bizim dizimizi de izlemiyorsunuz sanırım. Sayın Bahçeli hep bizim diziden bahsediyor" dedi. Erdoğan ise "Olur mu öyle şey? Ben de izliyorum" karşılığını verdi. Dizide Kaynarca'ya "reis" dendiği hatırlatılınca, Erdoğan "Burada bir tane reis var" diye espiri yaptı.