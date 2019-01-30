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Başkan Erdoğan'dan Oktay Kaynarca'ya "reis" espirisi

Dün Beştepe'de sinema sektörünün temsilcilerini kabul eden Başkaban Erdoğan ile Oktay Kaynarca arasında espirili anlar yaşandı. 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Kaynarca'ya "reis" dendiği hatırlatılınca, Erdoğan "Burada bir tane reis var" diye espri yaptı.

30.01.2019 09:37 - Son Güncelleme: 30.01.2019 09:38
Başkan Erdoğan'dan Oktay Kaynarca'ya reis espirisi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 26 sinema sektörü temsilcisinin katıldığı toplantı 1 saat 10 dakika sürdü. Samimi bir ortamda yapılan görüşmede sinema sektörünün temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sinemayla ilgili düzenlemenin bu kadar hızlı geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Erdoğan'dan Oktay Kaynarca'ya reis espirisi

Kabule, Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Özeren, Fatih Aksoy, Necati Akpınar, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Raci Şaşmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Onur Tan, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren ve Şükrü Erol Avcı katıldı.

Başkan Erdoğan'dan Oktay Kaynarca'ya reis espirisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Fecir Alptekin de kabulde yer aldı.

Başkan Erdoğan'dan Oktay Kaynarca'ya reis espirisi

"TEKELLEŞMESİN"

Başkan Erdoğan da "Sektör temsilcileri olarak çok güzel bir söylem birlikteliği oluşturmuşsunuz. Biz yasayı çıkardık artık gerisi sizin işiniz. Bu sektörü, Türk sinemasını tek ele bırakmayın. Buradan Mevlana gibi büyük projeler çıkabilir" diyerek yasayı imzaladı.

Başkan Erdoğan'dan Oktay Kaynarca'ya reis espirisi

BAŞKAN ERDOĞAN İLE OKTAY KAYNARCA ARASINDA ESPRİLİ DİYALOG

Görüşmede esprili anlar da yaşandı. 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, "Bizim dizimizi de izlemiyorsunuz sanırım. Sayın Bahçeli hep bizim diziden bahsediyor" dedi. Erdoğan ise "Olur mu öyle şey? Ben de izliyorum" karşılığını verdi. Dizide Kaynarca'ya "reis" dendiği hatırlatılınca, Erdoğan "Burada bir tane reis var" diye espiri yaptı.

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Başkan Erdoğan sinema sektörü temsilcilerini kabul etti