Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere 31 Ocak 2019 tarihinde Rusya Federasyonu'na gideceği öğrenildi.
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet yarın Rusya'ya gidecek
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Rusya'ya gidecek.
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