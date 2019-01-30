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  • Son Güncelleme: 30.01.2019 16:58

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet yarın Rusya'ya gidecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Rusya'ya gidecek.

Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli Savunma Bakanlığından bir heyetin, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere 31 Ocak 2019 tarihinde Rusya Federasyonu'na gideceği öğrenildi.

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